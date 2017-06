Smartphone per i bambini: gli Usa vogliono vietarlo

Gli smartphone hanno cambiamo il nostro modo di vivere. Senz’altro in meglio per quando riguarda le comunicazioni. È innegabile che avere sempre a disposizione email e contatti di lavoro, navigare su internet quando si hanno dubbi o necessità, abbia facilitato la vita di molta gente. Di contro, però, i telefoni evoluti stanno creando non pochi problemi dal punto di vista psicofisico. Le relazioni sono divenute per lo più digitali, e questo riguarda in maniera drammatica proprio i più piccoli. Si inizia a usare lo smartphone fin dalle elementari riducendo quasi a zero il dialogo con i coetanei. Le conseguenze sono irritabilità, nervosismo, aggressività e incapacità di relazionarsi con gli altri. È questo che vogliamo dai nostri figli? Alcuni gruppi di genitori americani hanno risposto «no». Ed ecco cosa sta accadendo negli USA.

Vietato il telefonino

Il Colorado sta pensando a una legge che possa bandire l’utilizzo dello smartphone tra i più piccoli. In particolare nell’età in cui si è maggiormente sensibili sotto molti punti di vista, ovvero fino a 13 anni. Solo un paio di generazioni fa non aveva a disposizione né smartphone né il cellulare prima dell’età adulta. Oggi si sta assistendo a una drastica discesa in termini di età, nell’utilizzo di gingilli tecnologici. Ma sono molti gli esperti e i genitori che si dicono contrari a questa tendenza. Fino alla terza media i ragazzi dovrebbero essere preservati dall’utilizzo degli smartphone.

La proposta di legge

Folti gruppi di genitori statunitensi hanno sottoposto agli elettori una legge che vieti ai negozianti di vendere dispositivi di questo genere ai minori di 13 anni. Al momento dell’acquisto, quindi, sarebbe necessario indicare anche chi sarà il futuro proprietario.

L’infanzia persa

Dove sono finiti i ragazzi di ieri? Quelli che giocavano tutto il pomeriggio in cortile, ridendo e scherzando? Pare che questo genere di bambini e adolescenti siano scomparsi dalla faccia della terra. Rapiti totalmente dal mondo virtuale che li ha completamente risucchiati in una vita filtrata, ora per ora, da uno schermo. Ecco perché è nata l’iniziativa Difesa dell’infanzia naturale da un’idea del gruppo Parents Against Underage Smartphones - Genitori contro gli smartphone ai minorenni. La raccolta firme è iniziata al fine di iniziare il divieto già partendo dal 2018.

Perché lo smartphone minaccia la salute dei nostri bambini?

Secondo recenti ricerche l’utilizzo degli smartphone causa deficit di attenzione, perdita di memoria e concentrazione e difficoltà nelle relazioni sociali. Ma non solo: se viene utilizzato troppo a lungo durante la giornata è molto probabile che il bambino non riesca a dormire bene durante le ore notturne, sviluppando patologie correlate alla mancanza di sonno. Il cervello di un bambino, invece, deve poter accrescere la fantasia al fine di stimolare la curiosità e- quindi la conoscenza – del mondo che lo circonda. Senza considerare che navigando nella rete il bambino potrebbe incappare in immagini che potrebbero turbare per sempre la sua psicologia. Insomma, utilizzare lo smartphone non è un toccasana per la salute dei bambini che, fino all’età adolescenziale dovrebbero muoversi tanto e confrontarsi con i propri coetanei.