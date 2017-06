Torino: Giornata della Salute e visite mediche gratuite

TORINO - Sabato 10 giugno a Torino si terrà la giornata della prevenzione e della salute. Si chiama ‘Torino Taking Care’ e chiunque abbia a cuore il proprio benessere, non potrà perdere l’appuntamento che si terrà nello sfondo del Parco Dora. L’evento, infatti, sarà organizzato presso l’Arsenale della Pace di piazza Borgo Dora.

Professionisti a disposizione di tuti

A Torino Taking Care (TTC) si troveranno professionisti medico-sanitari che saranno a disposizione di tutti i cittadini gratuitamente. Sì avete capito proprio bene: potrete effettuare screening o consulenze senza spendere un euro.

Non solo screening

Oltre a viste, test diagnostici ed esami, sabato 10 giugno ci saranno anche interventi, laboratori, convegni, consulenze e dimostrazioni pratiche. Tutto rigorosamente dedicato alla propria salute. I vari temi sono suddivisi per sesso o fasce d’età: family, senior, coppie, donne e bambini.

Il diritto alla salute

L’evento è stato concepito per ricordare che la salute è un diritto e non un lusso, come è emerso da recenti indagini che affermano come oltre 12 milioni di italiani siano costretti a rinunciare a cure mediche a causa della scarsità di denaro. Ecco perché le giornate dedicate alla salute, in veste completamente gratuita, sono essenziali in un momento in cui la crisi economica sembra voglia strapparci anche la possibilità di cura. Il programma della giornata è suddiviso per aree tematiche: area forum, area activity, area educational, area kids first aid e area medical care. Puoi scaricare il programma completo attraverso questo link.

Programma area forum

L’area Forum è il luogo in cui si svolge la parte più corposa degli interventi medico-scientifici. Ci sono ben 200 posti a sedere e oltre 20 contributi diversi, esposti da medici, specialisti e operatori del settore sanitario, tutti selezionati dal comitato scientifico.

10.00 - Saluto delle autorità

10.30 - Fake news, perché il boom, come difendersi

10.50 - Gineceo: progetto ‘Nati a bordo’

11.00 - Gineceo: la salute della donna e della sua famiglia

11.15 - Prevenire è meglio che curare! Come evitare il contenzioso: Il rapporto umano tra medico e paziente

11.30 - La prevenzione rosa: I principali tumori femminili

11.45 - La prevenzione rosa: Focus On la terapia del tumore al seno

12.00 - Fertilità: un bene da tutelare

12.30 - Giovani e Prevenzione Andrologica: uno sguardo al futuro

14.00 - La più dolce delle attese: La prevenzione delle patologie più comuni in gravidanza

14.20 - La più dolce delle attese: Controlli in gravidanza e diagnosi precoce

14.30 - La più dolce delle attese: La salute orale della donna in gravidanza

15.00 - Felicemente senior: Patologie e disturbi legati alla menopausa. Come contrastare l’insorgere dell’osteoporosi e dei disturbi articolari. L’incontinenza: come superare i piccoli disagi quotidiani. I disturbi dell’udito. L’apparecchio acustico e il suo ruolo

16.30 - Non perdere di vista la prevenzione: L’importanza di una diagnosi precoce delle patologie degenerative della vista. Le nuove frontiere della chirurgia della cataratta

17.00 - Come difendersi dalle bufale in sanità. I limiti dell’automedicazione.

17.30 - Cos’è la Celiachia?

Programma area activity

Uno spazio dedicato all’ascolto e alla pratica. Vari professionisti si mettono a disposizione del pubblico per prenotazioni, attività fisica, workshop e dimostrazioni. Inoltre ci sarà uno spazio family-friendly, pensato per far divertire i bambini, coinvolgere le mamme e offrire spunti di benessere ai nonni.

10.00 - Presentazione Go Bimbo: un’App a misura di bambino

10.30 - I ‘terrible 2’. Come sopravvivere ai capricci.

11.00 - Babywearing. Ballo con il mio bimbo in fascia

12.00 - Maternal Walking: una mamma in forma è garanzia di salute per il bebè!

14.00 - Volontariato è accogliere la vita in ogni sua età.

14.30 - La corretta postura da utilizzare in ufficio: consigli ed esercizi per prevenire le malattie muscolo – scheletriche

15.00 - L’esercizio fisico nella terza età: Benefici per l’organismo e valore preventivo

15.15 - L’esercizio fisico nella terza età: Prevenire l’invecchiamento della cartilagine nella donna

15.30 - L’esercizio fisico nella terza età: Prevenire le cadute nel soggetto anziano

15.45 - L’importanza del buon dormire, quale sostegno per una migliore qualità di vita?

16.00 - Autodisciplina e divertimento: i benefici del judo per il corpo e per lo spirito

16.30 - Le potenzialità della fisioterapia nella prevenzione: La schiena va a scuola.

17.00 - Insegnare la prevenzione ai bambini è un gioco! Bimbi armati di spazzolino e filo interdentale.

17.30 - La febbre del sabato sera!

Screening gratuiti

Sono davvero molti gli screening offerti gratuitamente: dal primo soccorso pediatrico, alla logopedia, igiene orale e postura per bambini. Il tutorial di autopalpazione e il test della tiroide per le donne. Ma anche gli esami per la glicemia, del glaucoma, del tumore colon rettale, elettrocardiogramma, patologie vascolari e molto altro ancora.

Pr ulteriori informazioni o per vedere l’elenco completo degli screening gratuiti potete collegarvi al sito della TTC.