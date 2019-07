Governo, Di Maio: «Noi non siamo quelli del no, siamo quelli che aspettano i si»

ROMA - «Non siamo quelli del no, siamo quelli che aspettano i sì, questo governo va avanti se fa le cose». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio (M5s) in diretta Facebook. «Ora - spiega - aspettiamo i sì all'interno del governo da parte di chi ha firmato il contratto con noi, dalla Lega, non solo sul taglio dei parlamentari ma su tanti altri provvedimenti ma anche sull'acqua pubblica, sulla legge salva mare, sulla legge sul taglio degli stipendi dei parlamentari. Ci aspettiamo sì sul salario minimo, sulla legge che riguarda il taglio del canone Rai, sulla riforma della sanità. Questi sono i sì che stiamo aspettando e siamo anche un po' in ritardo: abbiamo temporeggiato fino ad ora, c'erano una serie di questioni da chiarire ma quello che è nel contratto a settembre si deve approvare».