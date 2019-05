Luigi Di Maio: «Arresti da destra a sinistra: alle Europee la scelta è tra il M5S e la nuova Tangentopoli»

FIRENZE - «Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra. C'è un'evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, spuntano tangenti ovunque, giorno dopo giorno e la scelta in vista delle europee sembra essere sempre più chiara: il 26 maggio la scelta sarà tra noi e questa nuova tangentopoli». Lo dice Luigi Di Maio in una nota.