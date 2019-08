Meloni: «Sono anche riusciti nell'ardua impresa di resuscitare Matteo Renzi»

ROMA - «Sono veramente stufa di dover assistere a questo teatrino ridicolo sulla pelle degli italiani: alleanze e inciuci per conservare la poltrona ed evitare il voto, dispetti tra alleati di governo, crisi, ripensamenti, aumenti dell'IVA in vista, litigi su come rispondere all'immigrazione clandestina. Sono riusciti anche nell'ardua impresa di resuscitare Matteo Renzi. La politica è serietà, coerenza e rispetto per gli elettori. ORA BASTA! L'Italia ha bisogno di un governo che lavori unito, che faccia gli interessi nazionali, che abbassi le tasse, che fermi l'immigrazione clandestina e soprattutto che passi dal consenso popolare. La parola torni agli italiani!». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Governo fa gioco di Ong e trafficanti

«'La Open Arms non ha voluto andare a Malta, però hanno deciso di andare in Italia', parola della vicepremier spagnola. È un chiaro disegno contro l'Italia, indebolita da un governo che fa il gioco di Ong e trafficanti di uomini. Avete altri dubbi?».

Rauti: «Unica via di uscita dimissioni Conte»

«L'unica via di uscita da questa crisi sono le dimissioni del presidente Conte e il rapido ritorno al voto escludendo ogni ipotesi di alleanze poltroniste. Fratelli d'Italia ha lanciato una raccolta di firme contro 'la maggioranza delle poltrone' e con la richiesta di tornare subito al voto. Tutte le altre ipotesi di governo sono frutto di vergognosi inciuci e non sono in grado di produrre un programma che affronti le urgenze della Nazione e che dia stabilità politica. È un governo sovranista, legittimamente eletto, l'unico capace di dare risposte agli italiani». Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, nel corso di SkyTg24 Pomeriggio.