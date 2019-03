Macron ospite da Fazio, Giorgia Meloni suggerisce alcune domande al conduttore

ROMA - «Fabio Fazio, ti facciamo una richiesta ufficiale: chiedi conto nel servizio pubblico italiano delle politiche neocoloniali che la Francia porta avanti in Africa. E chiedi conto della ragione per la quale la Francia non consente a queste Nazioni di crescere, salvo poi fare a noi le lezioni di morale perché non siamo 'abbastanza accoglienti' con gli africani». È quanto dice in un video il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Gli chieda conto delle politiche neocoloniali

«Perfettamente in linea con una sinistra ormai abituata a fare più gli interessi dei francesi che quelli degli italiani - prosegue - Fabio Fazio ci informa che la prossima domenica intervisterà a 'Che tempo che fa' il presidente francese Emmanuel Macron. Per carità, è un buon colpo per la televisione di Stato italiana. Proprio perché si tratta della televisione di Stato italiana, però, mi corre l'obbligo di segnalare a Fabio Fazio che tre giorni fa il Parlamento ha approvato una parte della mozione di Fratelli d'Italia che impegna il governo italiano e l'Italia ad andare in Europa a chiedere conto a Macron delle politiche neocoloniali che la Francia porta avanti in Africa; del franco Cfa, la moneta che viene stampata dai francesi per 14 Nazioni africane e su cui viene applicato il signoraggio e del controllo dell'economia di queste Nazioni da parte della Francia, che stampa moneta e pretende che nelle proprie tasche finisca il 50% del valore delle esportazioni di questi Paesi».

Quanto è costato viaggio Fazio all'Eliseo? Caso in Vigilanza

«Non solo ci aspettiamo che Fabio Fazio chieda conto al presidente Macron delle sue sconsiderate politiche neocoloniali in Africa, ma vorremmo sapere anche a quanto ammontano le spese totali del viaggio all'Eliseo per la realizzazione di questa intervista. I cittadini hanno il diritto di sapere in che modo vengono utilizzati i soldi del servizio pubblico. Fratelli d'Italia è pronto a portare il caso in Vigilanza». Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato Fdi Federico Mollicone, membro della commissione di Vigilanza Rai.

Casini: Fazio intervista Macron? Ottimo colpo

«Che vi siano polemiche politiche perché Fazio intervista Macron, la dice lunga sul clima di follia generale in cui siamo immersi. A me pare solo un ottimo colpo giornalistico e un fatto di oggettivo interesse per tutti». Lo ha dichiarato in una nota Pier Ferdinando Casini, membro della commissione di Vigilanza Rai. «Fazio ha peccato di lesa maestà? Ma verso chi? Per che cosa? Qui mi sembra - ha concluso il parlamentare centrista - che se non torna il buon senso non sarà solo la Rai a soffrirne, come già si sta vedendo, ma l'intero Paese».