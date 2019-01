Salvini replica a Saviano: «Non sai più cosa inventarti»

ROMA - «Io sarei come Fidel Castro, Gheddafi e Mussolini, anzi peggio...?? Povero Saviano, non sa più cosa inventarsi! Bacioni». E' la risposta via social del vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, leader della Lega, all'editoriale di Roberto Saviano contro il suo utilizzo della divisa della Polizia di Stato.

Avanti con la chiusura dei porti

«Avanti con #portichiusi! Due italiani su tre sono con noi (lo dice il sondaggio del Corriere, ma parlando tra la gente per me sono anche di più...). Tutti pericolosi 'razzisti, populisti, fascisti, estremisti...'? No, è solo buonsenso».

Governo dimostra concretamente di non dimenticare Rigopiano

«In una settimana, oltre a un intervento di legge specifico a loro sostegno, abbiamo trovato 10 milioni per aiutare quelle mamme, quei papà, quegli orfani, che ho ascoltato e guardato negli occhi. Nessuno riporterà in vita i loro cari, ma abbiamo dimostrato che l'Italia c'è, che il governo c'è e non dimentica».