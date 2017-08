Funghi allucinogeni: effetti, come si usano e dove trovarli. Perché provano visioni mistiche

Dopo lo studio choc ideato da alcuni scienziati statunitensi provando a indurre visioni mistiche grazie al consumo di LSD e funghi allucinogeni, è meglio fare un po’ di chiarezza su questo genere di prodotti. Che, va sottolineato, si trovano anche naturali al 100%. E nonostante l’Italia non li commercializzi è possibile acquistarli nel nostro paese direttamente dall’estero. Ma il loro acquisto non è privo di conseguenze.

Cosa sono i funghi allucinogeni

Il termine funghi allucinogeni è piuttosto generico e si riferisce a tutte quelle specie di funghi che possiedono caratteristiche psichedeliche e inebrianti – in due parole: psicoattive. Tra i più comuni, citati anche nello studio condotto dai ricercatori della New York University, ci sono quelli a base di psilocibina – che possiedono virtù psichedeliche. O quelli molto più leggeri come i funghi a base di muscimolo e acido ibotenico.

Non è una scoperta recente

Tutto possiamo dire fuorché i funghi magici – o allucinogeni che dir si voglia – siano una recente scoperta. Andando a ritroso di migliaia di anni, infatti, vediamo come le popolazioni antiche – dagli antichi egizi ai Maya – facessero frequente uso di tali prodotti. Non vi era, tuttavia, un utilizzo indiscriminato, bensì il loro consumo era sempre legata a pratiche religiose o sacre.

Parenti dell’LSD

Esiste una diretta associazione tra LSD e funghi allucinogeni a base di psilocina. La loro struttura chimica, infatti, sembra essere molto simile, come lo è anche per il DMT. Di conseguenza, anche gli effetti si somigliano se non fosse che sono leggermente meno duraturi e marcati della droga sintetica. Tra i funghi più usati ci sono il messicano Psilocybe cubensis e l’hawaiano Panaeolus cyanescens che pare indurre effetti decisamente potenti e duraturi (superiori alle 9 ore).

Dove è legale la vendita dei funghi allucinogeni

Alcuni paesi, negli ultimi anni, ne hanno vietato la vendita. Tra questi i paesi bassi. Tuttavia, in Olanda sono ancora i piccoli negozi che commercializzano piccoli tartufi psichedelici in maniera del tutto legale. In Italia non si può commercializzare e quindi neppure acquistare. Ma in rete si trovano diversi siti che spediscono nel nostro paese. Va tuttavia tenuto presente che la vendita di prodotti del genere Psilocybe e Stropharia, viene equiparata, a livello legislativo, a quello di qualsiasi droga.

Gli effetti dei funghi allucinogeni

Oltre a visioni mistiche e allucinazioni, i funghi possono provocare episodi di nausea, vomito, vertigini e febbre. Sintomi che scompaiono, generalmente, dopo poche ore. Inoltre, l'acido lisergico in essi contenuti può portare a una strana sensazione di pace interiore e un’anomala percezione della realtà.

Effetti terapeutici

Scienziati di tutto il mondo hanno voluto testare alcuni effetti terapeutici dei funghi. Tra questi sembrano esserci la riduzione della cefalea a grappolo, miglioramento dei sintomi da disordine ossessivo-compulsivo, modificazioni positive della personalità, maggiore creatività ed apertura mentale e riduzione della dipendenza da fumo.