Luteina, benefici e dove si trova

La luteina è un antiossidante naturale che si trova in molti alimenti di uso comune, sia di orgine animale che vegetale. È una sostanza conosciuta da tempo per il suo ruolo benefico che svolge nei confronti della vista. Ma recenti ricerche ritengono possa apportare molti altri benefici. Ecco quali.

Cos’è la luteina?

La luteina è un pigmento naturale e liposolubile che fa parte della xantofille. È considerato un elemento essenziale, quindi il nostro corpo non è in grado di produrselo da solo. Per tale ragione è indispensabile integrarlo con una dieta sana.

Gli effetti sulla vista

In seguito all’assunzione di luteina, la sostanza viene stoccata nella retina, più precisamente nella macula. In tale sede ha la capacità di assorbire determinate frequenze di luce in maniera da proteggere l’occhio dai nocivi raggi ultravioletti. La luteina, seppur in quantità ridotta, si trova anche nel cristallino. Secondo alcuni studi la luteina è in grado di evitare la degenerazione maculare che si sviluppa per lo più in età avanzata. Ma non solo: pare ridurre il rischio cataratta.

Gli alimenti che fanno bene alla salute degli occhi (I love you | Shutterstock)

Altri organi in cui viene utilizzata la luteina

La Luteina non viene stoccata solo a livello oculare ma, in minor quantità anche nel fegato, nel cervello, nella cervice uterina e nel seno. Recenti studi indicano la luteina un ottimo rimedio per contrastare l’invecchiamento cellulare e fisico. Solo pochi giorni a è stato pubblicato uno studio che ritiene come possa prevenire anche il declino cognitivo. Inoltre se una donna in gravidanza ne integra buone quantità attraverso l’alimentazione garantisce al nuovo nascituro un buono sviluppo dell’apparato visivo. I benefici sembrano estendersi anche durante l’allattamento.

Dove si trova la luteina

La luteina è presente per lo più in vegetali a foglia verde, quindi spinaci, cavoli (soprattutto cavolo nero), broccoli, avocado e tuorlo dell’uovo. Ecco le quantità media indicate dal Ministero americano dell'Agricoltura:

Broccoli 1,40

Cicoria da taglio 10,3

Spinaci 12,2

Lattuga 2,31

Piselli 2,48

Prezzemolo 5,56

Radicchio rosso 8,83

Rucola 3,55

Tuorlo 1,1

Gli effetti collaterali della luteina

In casi rari può provocare reazioni allergiche. Ma i sintomi si evidenziano solo se si assume sotto forma di integratore alimentare. Per tale ragione, prima di assumere un integratore è bene discuterne con il proprio medico curante, specie durante la gravidanza e l’allattamento.

Le dosi

Gli integratori di Luteina si trova da 250 mcg e 50 mg. L’estrema variabilità è dovuta dal fatto che non esistono ancora linee guida ben precise. Il fabbisogno giornaliero, invece, è stimato tra i 4 e i 6mg al giorno che corrispondono, indicativamente, a 50 mg al giorno.

Interazioni

Se si sta assumendo un integratore a base di luteina è importante fare attenzione a eventuali interazioni con cibi e farmaci. Tra questi mele e altri alimenti che contengono pectina e betacarotene (zucche, albicocche, carote...). Tra i farmaci è bene evitare l’assunzione contemporanea con quelli indicati in caso di colesterolo (Colestiramina, Colestipolo). Interazioni positive si verificano, invece, con il consumo di t acidi grassi a media catena (per esempio olio di cocco).