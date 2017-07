5 buoni motivi per bere il latte di cocco ogni giorno

Il latte del cocco è un alimento estremamente salutare che apporta ancora più benefici se consumato nei mesi estivi. Ecco cinque buoni motivi per cui dovreste consumarlo molto spesso.

1 - Fonte di grassi buoni

Il latte di cocco contiene dei grassi saturi a catena media. Ciò significa che l’organismo è in grado di utilizzarlo subito senza causare depositi o danni all’organismo. Ma non solo: pare che i grassi dell’olio o del latte di cocco siano anche in grado di favorire il dimagrimento. Il suo componente principale è l’acido laurico che pare avere la preziosa virtù di ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare quello buono (HDL).

Sapevi che…?

Il latte di cocco non va confuso con l’acqua che si trova all’interno della noce di cocco. Ma si tratta di un prodotto ricava per centrifugazione dalla polpa del cocco. È quindi una bevanda molto cremosa che si può preparare anche in casa.

2 - Riduce l’attacco di virus e batteri

Secondo recenti studi, come quello pubblicato su Antimicrobial Agents and Chemotherapy i grassi contenuti nel latte di cocco sarebbero particolarmente attivi nel ridurre i microorganismi patogeni. In particolare i batteri gram positivi. Fanno parte di questa categoria l’Enterococco, lo Streptococco, la Listeria, lo Stafilococco e il Clostridium.

3 - Ricchissimo di vitamine e minerali

Il latte di cocco è una fonte inesauribile di vitamine e minerali: contiene anche il prezioso selenio, il magnesio il ferro e lo zinco. Inoltre è ricco di vitamine C ed E dalle note virtù antiossidanti.

4 – Un rimedio naturale contro il reflusso

Il latte di cocco apporta sollievo a tutte le persone che soffrono di reflusso gastroesofageo. Bevuto al termine dei pasti, infatti, svolge una sorta di effetto tampone mitigando bruciore e tosse stizzosa.

5 – Riduce la pressione arteriosa

Secondo recenti studi, il consumo periodico di latte di cocco aiuta a ridurre la pressione arteriosa. Probabilmente a causa dei minerali e degli antiossidanti presenti al suo interno. Ulteriori ricerche sono tuttavia necessarie a conferma di questa ipotesi.