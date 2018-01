Colpito, ma ancora vivo: Mister Dakar torna al successo

TUPIZA – Se la prima parte della tappa marathon, la due-giorni che i piloti affrontano senza alcuna assistenza tecnica notturna, aveva portato male a Stephane Peterhansel, che aveva distrutto il retrotreno della sua Peugeot colpendo una pietra, la seconda è stata quella del suo riscatto. Mister Dakar ha infatti vinto l'ottava frazione, un massacrante percorso da 498 km (il più lungo di questa edizione) tra dune di sabbia a 3.500 metri di altitudine, portando a casa il quarantesimo successo parziale nella sua sfavillante carriera. Non è bastato, però, a rimetterlo in corsa per la classifica generale: la rottura del giorno precedente gli era costata ore di tempo per le riparazioni, mentre in questo caso si è limitato a recuperare qualche minuto sul leader, il suo compagno di marca Carlos Sainz.

Altre classi

Nelle moto taglia per primo il traguardo Antoine Meo, davanti a Ricky Brabec e all'altra Ktm di Toby Price. Il vincitore della tappa precedente, Joan Barreda, ha chiuso invece solo ottavo, probabilmente rallentato dal ginocchio ferito. Nella graduatoria assoluta continua a comandare la Yamaha di Adrien van Beveren, con distacchi molto contenuti. Non sono in discussione, invece, le leadership di Ignacio Casale nei quad e di Eduard Nikolaev nei camion, anche se i successi di frazione sono andati in queste due categorie rispettivamente a Simon Vitse e Dmitry Sotnikov. Oggi tappa cancellata per rischio di inondazioni, si riprenderà domani con l'arrivo in Argentina.