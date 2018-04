Come sta il meccanico della Ferrari investito ai box

MANAMA – Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito da Kimi Raikkonen nel concitato pit stop del Gran Premio del Bahrein, causandogli la frattura di tibia e perone, ha salutato tutti dall'ospedale con una foto tranquillizzante e di ringraziamento. «L'operazione è andata bene – ha scritto su Instagram – Voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Solo un grande grazie. Abbracci». L'incidente è avvenuto al trentasesimo giro quando Raikkonen si è fermato per la seconda volta ai box: il pilota finlandese è ripartito allo scattare del semaforo verde, ma quando la gomma posteriore sinistra non era stata ancora sostituita, investendo così l'incolpevole meccanico Francesco Cigarini.

(Fonte: Askanews)