Crollo viadotto, Toti: «Situazione Liguria richiede interventi strutturali»

SAVONA - «Garantiamo a sindaci e province di poter partire subito con le somme urgenze, anche prima del Consiglio dei Ministri». Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo l'ondata di maltempo che ha causato frane e danni in tutto il territorio regionale. «Credo - aggiunge Toti dalla prefettura di Savona dove è in corso un incontro col ministro De Micheli - che si debba costituire un gabinetto di emergenza in questa provincia. C'è bisogno di uno sforzo straordinario per sapere di preciso quando riapriranno le varie arterie», conclude il governatore ligure.

