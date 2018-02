Salvini: «Flat tax aiuta i ricchi? Sono contento»

ROMA - «Noi non tradiremo mai, non andremo mai al governo con Renzi, la Boldrini, i grillini, con Gentiloni». Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di una sua visita al mercato di via Pagano a Milano. «Il centrodestra vince. Punto», ha replicato a chi gli ha chiesto che cosa farebbe la Lega in caso il centrodestra non ottenesse la maggioranza dei seggi in Parlamento.

«Non pongo il caso di un governo di una coalizione. E la Lega non andrà mai a sostenere i governi di altri e con altri. Su questo sono assolutamente chiaro. Noi lavoriamo - ha concluso il candidato premier della Lega - perché ci sia una maggioranza di centrodestra. Il 4 marzo alle 22 ragioneremo di questo».