Razzi contro Di Maio: «Un ignorante, io sbaglio perché sono poliglotta»

ROMA - «Non mi ricandidano perché sono troppo ignorante? Guardate che non sono l’ultimo della classe. Sapete quante ne sento io di fregnacce da certi professori e anche dai 5 Stelle. Ce ne sono parecchi di loro al Senato e poi si mettono a ridere tutti. E io volevo dire: ‘Cazzo, non è solo Razzi allora’». Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi ai microfoni di Radio Padova, che non verrà candidato per le prossime elezioni.

Conosco 3 – 4 lingue

Razzi ha continuato: «Almeno io sono dovuto andare a lavorare da bambino, perché avevo sorelle e fratelli a cui dovevo dar da mangiare. Mandavo così i soldi a casa, anche se a me piaceva studiare. Però, in compenso, conosco 3 – 4 lingue. E quando conosci tante lingue, rimani un po’ bloccato e molte volte il cervello dice: ‘Ma come cazzo si dice questa parola?'». Il forzista ha concluso con un attacco diretto al candidato premier del M5s, Luigi Di Maio: «Io mi vergognerei al posto di Luigi Di Maio, perché vuole fare il leader del Paese e sa l’italiano peggio di me. Almeno io ho fatto 41 anni di lavoro in Svizzera, quello quando cazzo ha lavorato?»