ROMA - Se i trasbordi in alto mare dei migranti sono la prassi perchè Gentiloni ci parla di chiudere i porti alle Ong che è una questione del tutto irrilevante? Nell'editoriale di ieri abbiamo commentato del trasbordo di 127 migranti dall'imbarcazione di Medici senza Frontiere a mezzi della Marina Militare. Questo, fu la narrazione dei media italiani, perchè alla suddetta Ong era impedito l'accesso ai nostri porti non avendo firmato l'accordo col Ministero dell'Interno. La notizia ci parve una drammatica presa in giro, la Ong che non ha neppure firmato il protocollo è addirittura agevolata nel suo ruolo di taxi per i migranti non dovendo arrivare fino al porto di Lampedusa ma potendosi limitare ad un trasbordo in alto mare risparmiando miglia di navigazione, quindi risorse economiche, tempo e via dicendo. Sull'episodio è nato un polverone politico ed inquietanti appaiono oggi le dichiarazioni a il Giornale di Loris de Filippi, Presidente di Medici Senza Frontiere: «Nessun divieto di entrare a Lampedusa. Un normale trasbordo dalla 'Prudence' a due unità della Guardia Costiera. Come è accaduto tante altre volte e come, mi auguro, continui ad accadere per il miglior funzionamento dei salvataggi in mare». E rincara «d'accordo con la Guardia Costiera, abbiamo effettuato una normalissima operazione di trasbordo come tante altre volte. D'altra parte, se fosse davvero vietato il trasbordo, mi dovrebbero spiegare perché la Guardia Costiera continua a coordinarlo». A questo punto Minniti e Gentiloni hanno il dovere di spiegarci cosa succede davvero.

La settimana scorsa si sono mostrati alla nazione come persone determinate che non volevano negari i porti alle Ong che non firmavano il protocollo col governo, oggi apprendiamo che l'accesso al porto è marginale nelle operazioni di salvataggio giacchè la prassi sono i trasbordi addirittura coordinati dalla nostra Guardia Costiera. Il popolo dovrebbe essere sovrano, ci avete privato della sovranità con delle leggi elettorali che vi consentono di nominare i nostri rappresentanti, almeno diteci la verità.