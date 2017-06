Salvini: alleanza con M5S? «Zero per cento di possibilità»

ROMA - Un'alleanza della Lega con il Movimento 5 stelle? «Zero per cento di possibilità. Ho dovuto giustificare per una settimana un incontro mai avvenuto con Di Maio e Casaleggio. Io faccio politica per risolvere problemi, se possiamo fare delle battaglie insieme le facciamo, ma l'alleanza naturale è quella di centrodestra. L'alleanza della Lega è quella che funziona in Veneto e in Lombardia da vent'anni, dobbiamo estenderla al resto del Paese». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. L'eurodeputato aveva già espresso gli stessi concetti, ospite di Repubblica.