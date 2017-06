Formiche all'ospedale di Napoli, Lorenzin: in Campania record di verifiche

ROMA - "Abbiamo una grande questione: la Campania è stata la Regione che ha avuto più accessi di verifiche preventive in Italia. Ci deve essere una supervisione dei direttori, un ingaggio forte degli ispettori regionali: bisogna andare a fare le verifiche». Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a margine di una conferenza stampa al Ministero, è tornata sul caso della paziente "invasa" dalle formiche in un ospedale di Napoli. "Noi purtroppo - ha spiegato - per legge interveniamo ex post, prima non abbiamo strumenti per intervenire ".