Vaccini, numero verde del Ministero intasato: è boom di telefonate

ROMA - Un numero verde dedicato ai quesiti sulle vaccinazioni: è stato attivato il numero di pubblica utilità "1500", a cui rispondono gli esperti del Ministero della Salute, dedicato ai quesiti sulle vaccinazioni e alle novità previste dal decreto varato dal governo. Centinaia le telefonate che arrivano ogni ora. Al call center ha fatto visita anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin: "Tutti vogliono sapere, questo è il motivo per cui abbiamo attivato il numero - ha commentato - e per cui dobbiamo assolutamente ingaggiare i pediatri e i medici di medicina generale. Per quanti numeri verdi possiamo fare, o il sito, ogni famiglia va dal suo pediatra di riferimento: per noi è una collaborazione fondamentale. Hanno chiamato anche tanti genitori che hanno i figli immunodepressi che non possono essere vaccinati e vogliono sapere se saranno al sicuro a scuola. Il numero verde - ha concluso Lorenzin - rimarrà attivo fino a quando vedremo che c'è una richiesta di informazioni così forte".