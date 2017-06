Raggi al prefetto: meno migranti a Roma. Grillo: stop campi rom

ROMA - La sindaca di Roma Virginia Raggi chiede al prefetto uno stop ai nuovi arrivi di migranti in città. In un lungo post su Facebook, Raggi ha affermato: "Dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo lavorato pancia a terra sulla questione immigrazione. Con la Prefettura c è un ottimo rapporto di collaborazione e di confronto su una tematica così complessa. L'emergenza accoglienza è una delle tante che abbiamo ereditato - sottolinea - Un'emergenza aggravata anche dall inerzia di chi negli anni si sarebbe dovuto occupare dell'assistenza dei migranti. Non permetteremo più a nessuno di mangiare sui più deboli - ha proseguito - E allo stesso tempo è ora di ascoltare i cittadini romani: non possiamo permettere di creare ulteriori tensioni sociali. Per questo trovo impossibile, oltre che rischioso, pensare di creare altre strutture di accoglienza». E nello stesso giorno in un articolo sul blog di Beppe Grillo dal titolo "Tutta la verità sui campi Rom", si ricorda l'operazione annunciata da Virginia Raggi: "Ora a Roma si cambia musica. Chiusura dei campi rom, censimento di tutte le aree abusive e le tendopoli. Chi si dichiara senza reddito e gira con auto di lusso è fuori. Chi chiede soldi in metropolitana, magari con minorenni al seguito, è fuori. In più sarà aumentata la vigilanza nelle metro contro i borseggiatori. Nessuno prima d'ora aveva mai affrontato il problema in questo modo".