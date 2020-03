Meteo, in arrivo fase calda con termometri fino a 27 gradi

ROMA - La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un graduale aumento della pressione, un anticiclone che avrà contributi provenienti dall'Africa. Il team del sito ilmeteo.it comunica che oggi una perturbazione atlantica farà piovere moderatamente soprattutto sulla Liguria e più occasionalmente e debolmente su coste toscane, laziali, in Sardegna e in Sicilia. Da martedì la pressione comincerà ad aumentare e il tempo di conseguenza a migliorare decisamente su tutta Italia. Se il cielo sarà via via più sereno, saranno invece le temperature a diventare le protagoniste dei prossimi giorni. I valori termici diurni saliranno costantemente fino a raggiungere il loro picco al Nord nella giornata di mercoledì con 18-20°C, ma non solo al Settentrione, ma anche sul resto d'Italia.

Al sud termometri fino a 27 gradi

Da giovedì i termometri si abbasseranno al Nord, ma continueranno invece ad aumentare al Centro-Sud con punte di 27°C in Sicilia e 25-26°C in Sardegna. Il team del sito ilmeteo.it comunica che le temperature continueranno a rimanere sopra la media del periodo almeno fino al weekend con valori fino a 20-22°C al Centro-Sud e qualche grado in meno al Nord. Il tempo invece subirà un leggero peggioramento tra venerdì e sabato per il passaggio di una debole perturbazione.