Alpinisti francesi soccorsi in Valsusa

TORINO - Intervento di soccorso sulla punta Melchiorre, nella zona di Bardonecchia, al confine con la Francia, dove due scialpinisti francesi sono stati colpiti da una scarica di neve mentre erano in salita con ramponi e piccozza lungo un pendio ripido sul versante nordest della montagna.

Allertata l'eliambulanza

Uno di loro è precipitato ed è rimasto ferito in modo non grave, l'altro ha contattato la centrale operativa 118/Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Temendo una valanga, gli operatori hanno allertato l'eliambulanza 118 e il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne francese, di base a Briançon. I francesi hanno raggiunto gli scialpinisti e li hanno tratti in salvo.