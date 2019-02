Ordinano il caffè e rubano il cellulare alla barista: un arresto

TORINO - Prima ordinano il caffè poi, approfittando della distrazione della barista, le rubano il cellulare e si danno alla fuga. La vicenda è avvenuta a Torino, in un bar di periferia. La donna si è accorta immediatamente dell'ammanco e ha rincorso i due uomini in strada, richiamando l'attenzione dei passanti. Uno di loro è intervenuto in suo soccorso ed è riuscito a fermare uno dei due ladri.

Arrestato un 18enne romeno

Il ladro, nel tentativo di farla franca, ha preso a calci e pugni il passante che lo ha fermato. Gli agenti del Commissariato di zona hanno arrestato il colpevole, un 18enne romeno, per il reato di rapina. Il giovane ha a suo carico diversi precedenti di Polizia ed è sottoposto alla misura cautelare dell'Obbligo di dimora nel comune di Torino con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 20 e le 7 del giorno successivo.