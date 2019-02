TORINO - Primo «assaggio» di primavera in Piemonte, con massime vicine ai 20 gradi in pianura e collina, zero termico a quota 3.000. Le condizioni meteo - avvisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sono favorevoli all'aumento del rischio di valanghe di neve bagnata.

16° in centro a Torino

Ieri alla stazione meteo Arpa di Saliceto (Cuneo) massima di18.8 gradi, a Verolengo (Torino) 17.9, a Front Canavese 17. Nel centro di Torino il termometro è arrivato a 16.3. Ai 1.585 metri di Bardonecchia Pian del Sole massima a 13.4, sul monte Rosa la temperatura è risalita a -7.1.

Tempo stabile fino ai primi di marzo

Il tempo soleggiato con temperature sopra della norma dovrebbe durerà almeno fino all'inizio di marzo, prevede Smi (Società Meteorologica Italiana).