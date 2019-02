Quattro arresti per sfruttamento della prostituzione a Genova

GENOVA - I carabinieri della stazione di Genova Carignano hanno eseguito 4 misure dell'obbligo di firma nei confronti di due uomini e due donne, accusati tutti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Inchiesta durata 7 mesi

Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari nasce da una inchiesta durata sette mesi nel corso della quale è stato dimostrato che i quattro (una ucraina di 52 anni, una colombiana di 64, e due italiani di 43 e 45 anni), con diversi ruoli si occupavano di cercare gli appartamenti, mettere le inserzioni on line e sui giornali e combinavano gli incontri trale prostitute e i clienti.

Giro d'affari di mille euro a settimana

L'indagine era nata da una serie di esposti che alcuni residenti del centro storico avevano presentato ai carabinieri in cui segnalavano sospetti via vai da alcuni appartamenti che risultavano affittati solo per brevi periodi. Complessivamente si è dimostrato come gli indagati fossero in grado di gestire una decina di ragazze di varie nazionalità per un giro di affari di circa mille euro a settimana.