TORINO - Nevica dalla serata di ieri su tutto il Piemonte: sulle montagne del Cuneese e del Torinese lo spessore del manto fresco ha già raggiunto i 30-40 cm e le precipitazioni, sia pur con qualche pausa, dovrebbero proseguire fino a domani. Qualche centimetro di neve bagnata anche a Torino, ma in città la neve si è finora posata solo nei parchi e sulle strade periferiche oltre che in collina.

Chiuso il colle della Maddalena, al confine con la Francia

Nel pomeriggio, tuttavia, le precipitazioni dovrebbero riprendere e a fine maltempo, secondo la Polizia Municipale, sulla sommità della collina dovrebbero essersi posati 25-30 cm. Scuole chiuse, per precauzione, ad Asti, Alessandria e Cuneo e in molti altri centri minori del sud della regione. Qualche disagio nell'Alessandrino: sulla tangenziale che collega Acqui Terme ad Alessandria il traffico è rimasto bloccato per un tir che si è ribaltato. Circa 20 i centimetri di neve fresca già accumulati a Cuneo e in pianura. Chiuso il colle della Maddalena, al confine con la Francia.