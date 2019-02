Risveglio imbiancato per Torino, la neve cadrà per tutto il giorno: le previsioni ora per ora

TORINO - Gli insonni l’hanno già vista scendere questa notte, la maggior parte dei Torinesi questa mattina: Torino si è svegliata ricoperta da una leggera patina di neve bianca. Non la nevicata del secolo per ora, ma la prima del 2019. Vediamo quindi le previsioni per capire quanto durerà la nevicata e quanta neve cadrà.

Le previsioni meteo a Torino

Le previsioni meteo a Torino prevedono neve per tutto il giorno. Le precipitazioni dovrebbero essere piuttosto regolari dalle 10:00 sino alle 20:00, per poi attenuarsi in serata e terminare dopo le 22:00: è previsto un centimetro circa di neve ogni ora, con il picco atteso per l’ora di pranzo. Capitolo temperature: rimarranno stazionarie intorno allo 0 per tutto il giorno. Il fine settimana dovrebbe invece essere piovoso, ma la neve si farà vedere solo oggi. Da valutare quindi quanta ne cadrà, ma sono attesi 10 centimetri circa nell’arco della giornata.