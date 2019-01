A Torino in arrivo la neve, sarà la nevicata più copiosa degli ultimi 10 anni

TORINO - Manca pochissimo alla prima neve «Torinese». Tra poche ore è attesa sulla città quella che i meteorologi hanno definito la «nevicata più copiosa degli ultimi 10 anni». Per sapere se sarà davvero così bisogna tenere d’occhio il cielo e le previsioni meteo a Torino.

Le previsioni meteo a Torino

Previsioni che non hanno dubbi: già in serata vi saranno precipitazioni, una precipitazione mista a pioggia e neve molto bagnata. Durante la notte inizierà invece a nevicare più seriamente, tanto da rendere il risveglio di domani, venerdì 1° febbraio, imbiancato. Le previsioni prevedono neve copiosa per tutta la giornata, soprattutto tra la mattina e il pomeriggio. Il fenomeno dovrebbe intensificarsi in serata per poi esaurirsi durante la notte, per un totale di 10 centimetri.