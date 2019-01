Provoca un incidente e abbandona due ragazze: si costituisce pirata della strada

TORINO - Si è costituito l’uomo che ieri mattina, domenica 27 gennaio, ha abbandoanto due minori in strada a seguito di un incidente stradale avvenuto in corso Toscana. Stamattina, l’uomo, un 23enne peruviano residente a Torino, si è presentato presso gli uffici del comando San Salvario/Borgo Po della polizia municipale: è stato denunciato per lesioni gravi colpose. Nelle scorse ore gli agenti avevano posto sotto sequestro il veicolo protagonista dell’incidente.

L’incidente

L’incidente è avvenuto alle 8.30 circa di ieri, domenica 27 gennaio, a Torino, in corso Toscana angolo corso Potenza. Il conducente di un'auto, in corso Toscana in direzione via Borgaro, ha perso il controllo del mezzo edè finito contro una banchina. L’uomo ha lasciato in strada due ragazze 17enni, ambedue straniere e ferite, prima di allontanarsi nel nulla. Le ambulanze hanno portato le ferite al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria; per una di queste, di nazionalità panamense, i medici si sono riservati la prognosi.