COLLEGNO - Fuoco, fiamme e fumo questa mattina a Collegno: un incendio è divampato all'interno di un fienile dell'azienda agricola Bosco-Cascina Serpera di via Nazioni Unite 9. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il fienile, provocando una grossa colonna di fumo ben visibile da chilometri di distanza, soprattutto dalla vicina tangenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una decina di squadre: per fortuna non si registrano feriti o intossicati. Presenti anche i carabinieri di Collegno per le indagini del caso e la polizia locale, impegnata nel gestire la viabilità.