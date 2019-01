Dramma a Saluggia, auto si ribalta e si schianta contro un muro: morti due ragazzi giovanissimi

SALUGGIA - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato: due ragazzi di 22 e 23 anni sono morti dopo che la loro auto, uscita di strada per cause in fase di accertamento, si è ribaltata più volte e si è schiantata contro un muretto di cemento. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco, ma per i ragazzi non c’è stato nulla da fare: le vittime sono Manuel Nuzzo, di Livorno Ferraris, e Lucrezia Saggio, di Saluggia. L’incidente mortale si è verificato tra Saluggia e Sant’Antonino, sulla provinciale 3, probabilmente a causa della strada ghiacciata. L’auto, una Volkswagen Polo è andata completamente distrutte, le due salme ricomposte presso l’obitorio di Chivasso.