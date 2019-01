Tari 2019, le scadenze per il pagamento a Torino della tassa dei rifiuti

TORINO - Il pagamento rateale della Tari (tassa sui rifiuti) è così stabilito con l’approvazione della delibera del Consiglio comunale. Per le utenze non domestiche sono previste 5 rate di cui tre in acconto e due in saldo. Sia l’acconto sia il saldo possono essere versati in un’unica rata. Le scadenze delle rate di acconto sono fissate per il 20 marzo, il 19 aprile e il 20 maggio. Scegliendo il pagamento in unica rata la scadenza è il 19 aprile. Le scadenze delle rate a saldo sono il 15 ottobre e il 15 novembre. Versando il saldo in un’unica rata il termini è il 31 ottobre.

Le rate domestiche

Per le utenze domestiche le rate previste sono 4 ( 2 in acconto e 2 in saldo). Anche in questo caso possono essere pagate in un’unica soluzione. Le scadenze dell’acconto sono il 30 aprile e il 31 maggio, Versando in un’unica rata il 15 maggio. Le date di scadenza delle rate di saldo sono il 5 dicembre e il 16 dicembre, in un’unica rata la data fissata il 10 dicembre. Le utenze sono pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica.