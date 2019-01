PINEROLO - E’ uscito dalla birreria in piena notte, si è messo alla guida dell’auto e da ubriaco ha tamponato la pattuglia dei carabinieri. Pessima serata per un alpino di 37 anni, in forza al reggimento di Pinerolo. L’uomo, sabato notte, ha tamponato i militari impegnati in un giro di perlustrazione in via Martiri del XXI e via Cavalieri d’Italia.

Patente ritirata e auto sequestrata

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, per un insolito ritrovo di forze dell’ordine. Gli agenti hanno sottoposto l’alpino ad alcol test: il 37enne è risultato ben quattro volte oltre il limite alcolemico consentito in entrambi i controlli. Per questo motivo l’alpino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: la patente gli è stata ritirata e l’auto, un’Alfa 159, sequestrata.