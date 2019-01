Controlli a Porta Nuova, poliziotti presi a calci e pugni dai pusher: un arresto e due denunce

TORINO - Sabato sera piuttosto movimentato nei pressi della stazione dei treni di Porta Nuova: il Questore Messina ha infatti disposto un controllo straordinario del territorio per prevenire e contrastare le attività illegali legate allo spaccio di sostanze stupefacente. Il bilancio? 94 persone identificate, un arresto e due denunce. Cinque i treni controllati anche grazie ai cani dell’Unità Cinofile, che hanno trovato cinque ragazzi in possesso di droga.

Agenti aggrediti

Alcuni agenti stavano percorrendo via Nizza quando all’altezza di via Baretti si sono fermati perché hanno notato due cittadini stranieri assumere un atteggiamento sospetto, in particolare poi uno dei due, un 18enne del Gabon, si è dato alla fuga appiedato nell’istante in cui ha notato i poliziotti. Dopo un breve inseguimento ed una colluttazione gli agenti sono riusciti a fermarlo nonostante avesse più volte tentato di divincolarsi colpendo gli operatori con calci e pugni. Il giovane nascondeva all’interno di un calzino i 19 ovuli di cocaina e circa 900 euro in denaro contante, probabile provento dell’attività di spaccio. Il gabonese è stato arrestato anche per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per falsa attestazione delle proprie generalità.