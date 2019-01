Le Gru, al via la rivoluzione: in arrivo un cinema, una fermata dei treni e tante novità

GRUGLIASCO - Dopo milioni e milioni di clienti, Le Gru cambia tutto: a 25 anni dall'inaugurazione, il centro commerciale di Grugliasco, un vero e proprio punto di riferimento nel mondo dello shopping Torinese, sarà protagonista di un restyling che rivoluzionerà in toto il volto e l'essenza de Le Gru. Qualche piccola anticipazione? Un cinema, una stazione dei treni, 300 posti di lavoro, 200 milioni di euro di investimenti, un look tutto nuovo e una rivoluzione capace di stravolgere anche le zone limitrofe. Ma spieghiamo tutto nei dettagli.

La fermata ferroviaria e il parcheggio

Il progetto prevede la realizzazione di una fermata ferroviaria in grado di collegare il centro di Torino (e non solo) con il centro commerciale, scoraggiando le persone a recarsi per forze di cose in auto a Le Gru. La fermata, molto vicino al centro commerciale, sarà vicina a quella già presente in Borgata Paradiso, a Grugliasco. Per andare incontro alle esigenze di chi invece dovrà necessariamente recarsi a Le Gru in auto, verranno realizzati due parcheggi multipiano di tre piani l'uno su via Crea, per un totale di 6000 posti auto circa contro i 4700 attuali: una differenza non da poco.

Il cinema

E' forse la novità più curiosa per il centro commerciale in senso stretto, perché a Le Gru non c'è mai stato un cinema. Cosa che invece è prevista nel nuovo progetto: l'idea in questo caso è quella di realizzare una multisala con 12 sale differenti, 1600 posti e attività commerciali legate al mondo della ristorazione. Dove sorgerà il cinema? Dove ora si trova la Cascina Armano, simbolo del degrado e oggi casa di senza tetto. Qui troveranno spazio anche attività legate alla ristorazione e uno show-room.

La rivoluzione del centro commerciale e della zona

Se le novità che abbiamo raccontato riguardano soprattutto l'esterno de Le Gru, anche l'interno subirà molte variazioni: i 150 negozi presenti oggi diventeranno 180. Restyling completo anche per gli interni, che dopo 25 anni di onorato servizio verranno rinnovati e resi più moderni e accattivanti. Nelle zone limitrofe verranno invece realizzati percorsi ciclo pedonali e si collaborerà con il centro dell'impiego per dare lavoro a 300 nuove persone, mentre 5 milioni di euro di introiti del Comune di Grugliasco dovranno essere destinati in parte per la valorizzazione delle attività commerciali esistenti e per sostenere economicamente il commercio di vicinato. Ecco perché l'accordo raggiunto tra Le Gru e il Comune di Grugliasco è davvero storico e destinato a rivoluzionare (in positivo) il cento commerciale e un'intera zona.