Incidente per il leader No Tav di Askatasuna: grave in rianimazione Giorgio Rossetto

TORINO - Giorgio Rossetto, figura di spicco del movimento No Tav e leader del centro sociale Askatasuna, ha avuto un brutto incidente stradale a Chianocco, in val di Susa. L'uomo, 56 anni, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cto di Torino a causa delle fratture e dell'affaticamento di alcuni organi interni. Le sue condizioni sono gravi, ma il leader di Askatasuna è cosciente.

L'incidente senza patente e il ricovero

Stando a quanto riportato da Ansa, Rossetto è stato investito da un furgone mentre era alla guida di uno scooter senza assicurazione: il leader di Askatasuna era sprovvisto di patente e per questo motivo è stato denunciato, dal momento che il documento necessario per la guida gli era stato revocato dalla Questura di Torino lo scorso 17 agosto. Solo qualche giorno prima, la Digos l'aveva fermato alla guida di un furgone a Piossasco: in quel caso Rossetto era stato denunciato e il furgone sequestrato. Askatasuna ha commentato così la notizia del ricovero di Rossetto: «Giorgio, storico compagno dell'autonomia torinese è ricoverato al cto di Torino in seguito ad un brutto incidente avvenuto sabato scorso a Chianocco. Forza Giorgio, ti aspettiamo in piena salute ai prossimi cortei!».