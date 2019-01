Grave incidente in corso Cosenza, ragazza investita da un'auto: è grave

TORINO - Un gravissimo incidente si è verificato ieri, lunedì 14 gennaio, in corso Cosenza angolo via Gorizia: una ragazza di 22 anni è stata investita da un'auto ed è ora ricoverata all'ospedale Cto in gravi condizioni, in prognosi riservata.

L'incidente

Stando alla ricostruzione della polizia municipale, intorno alle 20:40 la giovane è scesa da un'auto di un conoscente che percorreva via Gorizia verso corso Cosenza, si è diretta a piedi verso il corso e, una volta giunta all'incrocio semaforizzato, lo ha attraversato da nord verso sud mentre sopraggiungevano delle auto in direzione piazza Pitagora. La prima corsia risultava libera, l'auto della seconda corsia è riuscita a fermarsi, mentre quella della terza, una Fiat 500, l'ha investita, e l'ha colpita in pieno. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla. Trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto i medici l'hanno posta in prognosi riservata. Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino, i cui Agenti non sono alla ricerca di testimoni.