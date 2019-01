Incidente e maxi carambola in corso Moncalieri: danneggiate 9 auto

TORINO - Dalle ore 2.20 di oggi, domenica 13 gennaio, a Torino, corso Moncalieri è rimasto chiuso alla circolazione nel tratto compreso tra corso Fiume e il ponte Isabella, a causa di un incidente verificatosi nei pressi del numero civico 145, tra un Audi Q3 e una Opel Corsa. In conseguenza dell’urto, i due veicoli, privi di controllo, hanno urtato altri sette veicoli in sosta. I conducenti dei due veicoli in circolazione dinamica e un passeggero hanno riportato lesioni lievi. I tre infortunati sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. Alle ore 7 il corso è stato riaperto al transito.