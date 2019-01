Dramma a Pinasca, pensionato travolto e ucciso da una Punto rossa

PINASCA - Dramma questa mattina a Pinasca: un pedone è stato travolto e ucciso da un'auto in corso Galliano Rocco (SP23R), alle 06:20 di oggi. La vittima è un pensionato di 73 anni, residente a Pinasca. A travolgerlo un uomo di 65 anni, anch'esso residente a Pinasca, alla guida di una Fiat Punto rossa. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava camminando a bordo strada in un tratto non illuminato e l'impatto è stato fatale: inutili i soccorsi del 118, il pensionato è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Pinerolo e della Stazione di Villar Perosa, unitamente al 118.