Ubriaco tampona due auto in sosta, poi si addormenta al volante: altissimo il tasso alcolemico

TORINO - Deve aver bevuto tantissimo il cittadino rumeno, indagato in stato di libertà dopo esser stato trovato ubriaco fradicio e addormentato a bordo della propria auto. La stessa auto con cui, poco prima, aveva tamponato due vetture ferme in sosta in via Chatillon, all'altezza del civico 40.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00. Quando gli agenti lo hanno trovato ubriaco e addormentato, lo hanno sottoposto ad accertamento tecnico con apparecchiatura etilometro, rilevando un tasso alcolico di 3,95 mg/litro, ovvero quasi otto volte i limiti massimi consentiti per legge. L'uomo, cittadino di nazionalità romena, è stato indagato in stato di libertà ai sensi dell’Art. 186 Codice della Strada, il veicolo posto sotto sequestro e affidato ad autosoccorso convenzionato.