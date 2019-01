Tremendo incidente stradale in via Pianezza: uomo muore sul posto

TORINO - Un tremendo incidente stradale si è verificato questa mattina, alle 06:45, in via Pianezza, a Torino: un uomo di 62 anni è morto sul posto a seguito di uno scontro tra la vettura che stava guidando, un Nissan X-Trail, e altre due auto ferme al semaforo, una Dacia Sanders e una Ford C-Max.

L'incidente, ricostruita la dinamica

L'impatto è stato fatale per il 62enne, che nonostante i soccorsi sopraggiunti dopo pochi minuti è morto. I parenti della vittima non sono ancora stati informati. Praticamente illesi i conducenti degli altri due mezzi, colpiti mentre erano fermi. I rilievi sono in corso da parte degli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che non sono alla ricerca di testimoni: dalla prima ricostruzione, il conducente della Nissan X-Trail stava percorrendo via Pianezza da corso Lombardia verso corso Svizzera quando, per cause in corso di accertamento ma che potrebbero far pensare ad un malore improvviso, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro due auto ferme al semaforo di via Nole e provenienti da piazza Pier della Francesca verso corso Potenza.