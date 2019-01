Tremendo incidente a Giaveno, 92enne si schianta contro un muro con l'auto

GIAVENO - Un tremendo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Giaveno, in strada Avigliana: un'auto guidata da una donna di 92 anni è uscita di strada a seguito di un sorpasso e si è schiantata contro un muro. La manovra non è riuscita, la donna ha perso il controllo della vettura e non è riuscita a fermare la corsa del mezzo prima dell'impatto.

I soccorsi

Immediati i soccorsi: la donna è stata trasportata da un'ambulanza della Croce Rossa all'ospedale di Rivoli. Le sue condizioni sono gravi, tanto che a causa del trauma toracico e delle ferite riportate, è ricoverata in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo la vittima dell'incidente. L'auto, una Renault Clio bianca, è andata completamente distrutta.