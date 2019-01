Incubo semaforo rosso, a Torino da martedì attivo il blocco dei Diesel Euro 5

TORINO - Incubo semaforo rosso a Torino: è scattato il livello 2 dell’emergenza smog nel capoluogo piemontese. Cosa significa? Da domani, martedì 8 gennaio 2019, sino almeno a giovedì 10 gennaio 2019, non potranno circolare anche i veicoli Diesel Euro 5. Fermi migliaia e migliaia di veicoli: diesel Euro 0, 1,2,3,4, diesel Euro 5, benzina, gpl e metano Euro 0 e benzina Euro 1.

Gli orari del blocco a Torino

Gli sforamenti dei Pm10 hanno causato il blocco dei Diesel Euro 5 anche a Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria. Il blocco sarà attivo tutti i giorni dalle 08:00 alle 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone e dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci. Una bella gatta da pelare per tantissimi automobilisti torinesi e per chi si deve recare a Torino per lavoro.