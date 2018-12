Da mercoledì in arrivo gelo artico e neve su gran parte della penisola

ROMA - L'atmosfera si sta preparando a subire importanti cambiamenti, attesi proprio con l'inizio del nuovo anno. Il team del sito ilmeteo.it rende noto che nell'ultimo giorno dell'anno il primo ingresso di aria più fredda da Nord e Nordest causerà un peggioramento del tempo sul medio e basso Adriatico, coste ioniche e Sicilia settentrionale con piogge sparse e nevicate in collina. Il giorno di Capodanno sarà una giornata piuttosto soleggiata su gran parte delle regioni, con clima freddo e venti forti settentrionali al Sud. Sarà da mercoledì 2 gennaio che lo scenario meteorologico muterà radicalmente. Un'impetuosa e violenta irruzione di aria gelida di origine artico-continentale raggiungerà l'Italia.

Possibile crollo termico di 15°C

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it avverte che i gelidi venti soffieranno fortissimi sul medio e basso Adriatico, sul Tirreno e sullo Ionio e saranno forieri di nevicate fin su coste e pianure di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata e possibili anche sulla Sicilia settentrionale e in Calabria. Con i venti forti, la neve cadrà sotto forma di bufera a partire da giovedì 3 e poi venerdì 4 gennaio. Per quanto riguarda invece le temperature, si registrerà un crollo termico di 15°C con valori massimi di 0-2°C su tutto il Sud, fino a 5°C a Roma e sul resto del Nord. Gelate notturne intense al Nord con -6°C in pianura, fino a -25°C a 2500 metri e valori sottozero anche sul resto d'Italia.