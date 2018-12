Di Maio: «Il reddito di cittadinanza come è partito così arriva»

ROMA - «Non ci sono paletti più stretti: il reddito come è partito così arriva». Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a «Stasera Italia» su Rete4. «Il tema - ha aggiunto - è che chi è proprietario di case ha delle risorse in meno sul reddito di cittadinanza. Chi sta peggio ha un aiuto in più, chi sta meglio, ha una casa, ha una serie di condizioni migliori dell'altro nell'Isee, non è giusto che abbia lo stesso trattamento».

«Non creiamo un sistema assistenzialista, chi entra nel sistema del reddito deve trovare un lavoro o creare lavoro con una impresa», ha concluso.

Vogliamo fare accordo con UE

«Noi l'accordo con l'Ue lo vogliamo fare, non ci interesse andare in procedura di infrazione. Ma poi a maggio si vota e decidete voi che Europa creare, come avete deciso il 4 marzo che Italia cambiare».

Conte: «Quota 100 e reddito realizzati come da programma»

Quota 100 e reddito di cittadinanza «verranno realizzate così come concepite, programmate, annunciate». Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio europeo di Bruxelles. A chi gli chiede se scenderanno sotto il 2,04% di deficit risponde: «Se dovessimo scendere significherebbe dover scegliere a sorte, non lo faremo».