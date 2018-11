Nasce Squid Learning English: un'app con articoli selezionati da prestigiose fonti inglesi

ROMA - Dopo aver raggiunto e superato il milione di utenti, Squid App Italia lancia SQUID Learning English, una nuova funzionalità della app ideata per studenti e insegnanti della lingua inglese. «SQUID Learning English ti fornisce la giusta dose di articoli selezionati da prestigiose fonti inglesi, ma non è tutto… Ogni articolo è provvisto di funzioni interattive per migliorare il tuo vocabolario e la comprensione del testo» spiegano da Squid App Italia.

Le novità

«Ciò significa che potete mantenervi aggiornati con le ultime notizie e allo stesso tempo migliorare le vostre competenze della lingua inglese. Tutto questo è facile, divertente e gratis». Il contenuto della nuova sezione è accuratamente selezionato da un team di linguisti, parte integrante dello SQUID Teachers Team.

Come funziona

Per accedervi, basta cliccare sul simbolo «+» in alto a destra nella schermata principale, scorrere fino in fondo e selezionare «Learning English». «Ora siete pronti per elevare il vostro inglese ad un’altra dimensione grazie ad esercizi facili e divertenti, tratti da notizie di attualità aggiornate in tempo reale».