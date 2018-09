Monte Serra avvolto dalle fiamme: evacuate 500 persone. Forse dietro "una mano criminale"

PISA - Il Monte Serra si sveglia avvolto nelle fiamme. Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione di circa cinquecento persone. Il fuoco, a causa del forte vento, si è esteso rapidamente fino ad avvicinarsi alle frazioni di Montemagno, San Lorenzo e La Torre. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco del comando di Pisa e varie squadre di volontari. Sono stati richiesti rinforzi ai comandi di altre città tra cui di Livorno, Pistoia, Lucca, Massa, Firenze e Arezzo. Ugo D’Anna, comandante dei Vigili del fuoco di Pisa, ha detto che «l’incendio è molto esteso e potente» e che nella notte ha «rischiato di perdere due squadre».

Almeno 500 persone evacuate

Centinaia di persone sono state evacuate, almeno 500, mentre i Vigili del fuoco e i volontari sono impegnati nel tentativo di «allontanare le persone e proteggerle, e rallentare il fuoco a ridosso delle abitazioni». Il vento sta però rendendo «impossibili» gli interventi diretti, e bisognerà attendere almeno «fino al decollo dei mezzi aerei, che finora non è avvenuto. E’ un vero e proprio disastro». A Calci sono stati aperti la palestra e il comune per ospitare le persone evacuate. Le fiamme si stanno ora spostando verso la zona di Vicopisano, dove è stata disposta la chiusura delle scuole per la giornata di oggi dal sindaco Juri Taglioli. A Cascina, il sindaco Susanna Ceccardi ha disposto la chiusura della scuola di Zambra, vicina all’incendio.

Il sindaco Ghimenti pensa al dolo

Intanto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa segue con preoccupazione l’evoluzione dell’incendio. «Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le squadre di volontari che stanno operando a difesa delle abitazioni – ha spiegato – E’ importante che si faccia chiarezza sull’origine dell’incendio che ha distrutto un bosco e messo a repentaglio la vita delle persone». Secondo il sindaco di Calci Ghimenti è stata una «mano criminale» ad appiccare l’incendio, ieri sera intorno alle 22. Ai microfoni di Sky Tg24 Ghimenti ha detto: «E’ altamente probabile per non dire quasi certo che si tratti di un incendio doloso».