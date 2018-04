Governo, Tajani: Di Maio? Ora basta, il matrimonio del centrodestra è indissolubile

ROMA - «Il problema è rappresentato dal partito dei 5 Stelle: cercano poltrone e non conoscono le regole della democrazia». Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Europarlamento ed esponente di peso di Forza Italia, Antonio Tajani. «Di Maio vuole i nostri voti in Parlamento, peccato che Forza Italia è Berlusconi: abbiamo 170 parlamentari, siamo il secondo gruppo in Senato, in tanti devono rassegnarsi», aggiunge.

Indissolubilità del matrimonio del centrodestra

Salvini? «Io credo nell'indissolubilità del matrimonio del centrodestra. Non credo che nella testa del leader della Lega ci sia quello di tradire i nostri elettori», «la lealtà è nel Dna del centrodestra», sottolinea ribadendo che «di sicuro l'Italia ha bisogno di un governo serio, stabile, forte, credibile. E Forza Italia è un elemento di credibilità e garanzia internazionale. Ma non possiamo partecipare a nessun governo dove Forza Italia sia considerata di serie B o non sia messa in grado di scegliere i propri ministri».

Tornare alle urne?

C'è il rischio di tornare alle urne? «Tornare a votare - risponde - significherebbe sperperare nuovo denaro pubblico con il quale si potrebbero fare tante altre cose. Non credo che sia auspicabile». «La nostra posizione non cambia. Occorre partire dalla nostra coalizione, poi si affronta una possibile sintesi con chi ci sta. Nessuno ha vinto le elezioni, tantomeno i 5 Stelle. In questo momento il vero cambiamento è fare le cose in fretta per l'Italia», conclude.