ROMA - «Oggi mi pare che Di Maio faccia riflessioni interessanti», in particolare su alcuni temi come povertà e ambiente. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd dell'area Emiliano, arrivando al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma. «Non stiamo parlando - ha aggiunto - di un governo ma di una apertura di dialogo. I motori della legislatura si accendono se consenti a chi ha vinto di partire, naturalmente con delle condizioni. Dobbiamo decidere se la legislatura è nata o è nata morta. Io penso che tocchi a noi creare le condizioni per far nascere la legislatura, mi sembrerebbe schizofrenico andare al voto». «Il 21 c'è una assemblea importante, se ci sarà una linea non di apertura al confronto Fronte Dem presenterà un suo candidato, se ci sarà questa apertura Martina può traghettarci fino a una nuova primavera. Sta facendo un ottimo lavoro" ha aggiunto Boccia.