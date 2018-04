ROMA - «Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c'è scritto, quello che non c'è scritto non si fa»: è questo il senso di ciò che ha detto, secondo fonti M5S, il candidato premier Luigi Di Maio nell'assemblea dei parlamentari stellati, parlando di interlocuzione sui temi. Interlocuzione, secondo le stesse fonti, indirizzata o a un Pd in cui Renzi non è più segretario o a un centrodestra privo di Forza Italia. Un centrodestra, sostanzialmente, senza Silvio Berlusconi.

Da Arcore rispondono così

Fonti di stampa riferiscono che Di Maio ufficializzerà questa posizione nella puntata di Di Martedì che andrà in onda questa sera su La7. Ma i mal di pancia sono già iniziati. In primis quello del Cavaliere, obiettivo principale del veto dei pentastellati: "Non accettiamo nessun veto», avvertono da Arcore, «Di Maio chi si crede di essere? Mica può scegliere lui chi incontrare». Anche il leader della Lega sembra rimandare al mittente la proposta di Di Maio: «A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani», ribadisce il segretario del Carroccio, «La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da questa si riparte, dialogando anche con i 5Stelle ma senza subire veti o imposizioni».

Carfagna: Di Maio non divida ciò che l'Italia ha unito

«Forza Italia rappresenta quasi 5 milioni di elettori ed è il cuore della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni presentandosi coesa. Non sarà certo Di Maio a dividere ciò che gli elettori hanno unito. Diciamo no a veti e a egoismi che rappresentano solo infantilismo politico. Qualunque soluzione di governo che escluda il centrodestra o Forza Italia sarebbe inaccettabile perchè calpesterebbe la volontà popolare». afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati di Forza Italia, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio